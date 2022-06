(Di giovedì 30 giugno 2022) Resta incerto il futuro delma intanto l’Ad delha un buon motivo per sorridere: svelata la cifra che incasserà. Il destino di Paolo Maldini e di Frederic Massara, entrambi in scadenza di contratto, resta tutto da scrivere. Nei giorni scorsi il presidente dei Redbird Gerry Cardinale aveva fatto capire di voler mantenere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

tifososport : Quelli che oggi criticano Cardinale sono gli stessi che criticavano #elliott e che un mese fa erano in piazza a dir… - NicoxSick : IL MILAN VINCE LA SECONDA STELLA ALLO JUVENTUS STADIUM, IN FACCIA A TUTTI I TIFOSI JUVENTINI. IL SETTORE OSPITI E… - MaricaGusmitta : RT @serieAnews_com: ??Il #Milan esulta: #Origi ha firmato, manca soltanto l'annuncio ufficiale - FFm5030 : RT @serieAnews_com: ??Il #Milan esulta: #Origi ha firmato, manca soltanto l'annuncio ufficiale - serieAnews_com : ??Il #Milan esulta: #Origi ha firmato, manca soltanto l'annuncio ufficiale -

SerieANews

Nicolò Zaniolocon la maglia della Roma © LaPresseIl classe 1999 è seguito anche dal, ma nelle ultime ore il club bianconero si è mosso concretamente per provare a portare il talento ...IL- Era uno snodo importante anche per il, che con la vittoria di Di Stefano può tener viva la strada che porta al nuovo stadio nelle ex aree Falck, un progetto al quale il ... Milan, esulta Gazidis: guadagno personale dalla cessione, le cifre La carriera dell'argentino tra ricordi indelebili e partite segnate dal destino e dalla voglia di reinventarsi, nonostante tutto.Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal rinnovo di contratto con il Milan. Per lo svedese si tratta di un prolungamento annuale ...