Milan, Elliot risponde alle accuse di Blue Skye: "Azioni frivole e vessatorie" (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Fondo Elliott ha risposto tramite un comunicato ufficiale a tutte le accuse avute di i Blue Skye dopo il passaggiodel Milan a Red Bird:“Dopo l’annuncio della vendita di AC Milan a RedBird,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Fondot ha risposto tramite un comunicato ufficiale a tutte leavute di idopo il passaggiodela Red Bird:“Dopo l’annuncio della vendita di ACa RedBird,...

Pubblicità

Armando70296762 : @Torrenapoli1 Inizia a diventare 'sospetto' che dopo che Elliot abbia ceduto il Milan e di cui si vociferava che co… - BELUSHI69 : @IlBuonFabio Appunto... E chi e' il responsabile di non aver dato un futuro sicuro al milan (come avrebbe chiesto P… - Cristantesimo_ : Praticamente da quando è arrivato Cardinale al Milan Due acquisti saltati dopo 1 anno di trattative e ormai sembra… - FABRIZIOMAURIZ9 : ?? immagine che può agitare i social, ma è probabilmente fake. #maldini #massara #milan #elliot #redbird #rinnovo - pls1942 : Vendita #Milan: - #Elliot ed altri avevano investito 800 milioni ed hanno venduto per 1,2 miliardi: guadagno da in… -