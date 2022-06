Milan, c’è la firma di Maldini e Massara sul rinnovo (Di giovedì 30 giugno 2022) Maldini e Massara hanno rinnovato con il Milan. Confermate le posizioni di entrambi i dirigenti, che ora potranno concentrarsi sul mercato Alla fine c’è la fumata bianca: Maldini e Massara hanno rinnovato in serata con il Milan. Dopo settimane di tribolazioni i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo. I due dirigenti manterranno le loro posizioni nello staff rossonero fino al 2024 e potranno tornare a concentrarsi sul calciomercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono anche i primi commenti a caldo: «Abbiamo rinnovato all’ultimo ma abbiamo rinnovato. Siamo contenti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022)hanno rinnovato con il. Confermate le posizioni di entrambi i dirigenti, che ora potranno concentrarsi sul mercato Alla fine c’è la fumata bianca:hanno rinnovato in serata con il. Dopo settimane di tribolazioni i tifosi rossoneri possono tirare un sospiro di sollievo. I due dirigenti manterranno le loro posizioni nello staff rossonero fino al 2024 e potranno tornare a concentrarsi sul calciomercato. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono anche i primi commenti a caldo: «Abbiamo rinnovato all’ultimo ma abbiamo rinnovato. Siamo contenti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

