Mezzi pubblici, dal 1 luglio aumenti per linee extraurbane (Di giovedì 30 giugno 2022) Costerà di più viaggiare con i Mezzi pubblici a Torino e dintorni. Dal 1 luglio infatti scatta il ritoco al rialzo delle tariffe per i biglietti e gli abbonamenti del sistema integrato “Formula”e dei servizi ferroviari e automobilistici extraurbani gestiti da Gtt. L’aumento medio è stimato essere el 5,64% delle tariffe Formula e del 5,54% di quelle fuori Formula. L’adeguamento tariffario, spiega una nota, “è conseguenza dell’aggiornamento automatico all’inflazione delle tariffe previste per il trasporto pubblico locale approvato dall’Assemblea dell’Agenzia della Mobilità Piemontese”.Anche il Biglietto Integrato Metropolitano (Bim A e Bim B) che permette viaggi intermodali su tram, bus, ferrovie e metropolitana adeguerà le tariffe, Il Bim Integrato A, valido per 100 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana Gtt, sulla ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 giugno 2022) Costerà di più viaggiare con ia Torino e dintorni. Dal 1infatti scatta il ritoco al rialzo delle tariffe per i biglietti e gli abbonamenti del sistema integrato “Formula”e dei servizi ferroviari e automobilistici extraurbani gestiti da Gtt. L’aumento medio è stimato essere el 5,64% delle tariffe Formula e del 5,54% di quelle fuori Formula. L’adeguamento tariffario, spiega una nota, “è conseguenza dell’aggiornamento automatico all’inflazione delle tariffe previste per il trasporto pubblico locale approvato dall’Assemblea dell’Agenzia della Mobilità Piemontese”.Anche il Biglietto Integrato Metropolitano (Bim A e Bim B) che permette viaggi intermodali su tram, bus, ferrovie e metropolitana adeguerà le tariffe, Il Bim Integrato A, valido per 100 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana Gtt, sulla ...

