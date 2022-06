Meteo del primo weekend di luglio: nuova ondata di caldo torrido (Di giovedì 30 giugno 2022) Le previsioni . Tutte le informazioni. Non si scampa, anche il prossimo finesettimana, il primo di luglio, sarà all’insegna del caldo intenso portato dall’anticiclone africano. Dopo i temporali al Nord Italia degli ultimi giorni, che purtroppo non hanno risolto il grave problema della siccità e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 30 giugno 2022) Le previsioni . Tutte le informazioni. Non si scampa, anche il prossimo finesettimana, ildi, sarà all’insegna delintenso portato dall’anticiclone africano. Dopo i temporali al Nord Italia degli ultimi giorni, che purtroppo non hanno risolto il grave problema della siccità e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Pubblicità

fattoquotidiano : Non lo avessero detto, fosse stato inaspettato, si potrebbe anche dar la colpa alle sole calamità naturali, al camb… - DPCgov : ???? Piogge e temporali in arrivo al Nord ?? Venerdì #24giugno ???? #allertaGIALLA in 5 regioni. Leggi l’avviso di co… - nauticatarello : Situazione meteo alle 12:00 sul #LagoDiViverone alla #nauticatarello Temperatura: 28.3 °C Pressione: 1013.7 hPa Int… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Meteo Italia, nuove escalation del caldo: punte fino a 44°C nel weekend: (Adnkronos) - Caronte non allenta la morsa fino… - CInfotracker : #RT @Adnkronos: #Meteo Italia, nuove escalation del #caldo: punte fino a 44°C nel weekend. -