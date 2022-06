Mercedesz Henger torna in Italia | le dichiarazioni a caldo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 giugno 2022)indopo l’avventura a L’Isola Dei Famosi. Ecco cosa dichiara l’ex naufraga I sei naufraghi rimasti in gara in occasione della finale de L’Isola Dei Famosino in. Anche, dopo la bufera mediatica degli ultimi giorni, rientra a Milano e in attesa di riabbracciare la madre Evae la sorella minore, dedica ai fan un post in cui racconta le sensazioni adel suo rientro. L’ex naufraga dichiara di essere ansiosa ma anche molto emozionata al pensiero di riabbracciare la madre con la quale non si parlava da anni. Durante la finale del reality show la stessaha dichiarato: “quest’isola magica. Non avrei mai creduto che mia madre ...