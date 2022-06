Mercedes Henger smascherata, esce fuori la verità: ecco cosa faceva con i cameramen (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex naufraga Mercedesz Henger finisce nell’occhio del ciclone: le accuse non lasciano spazio a dubbi, tra loro è finita. Mercedesz Henger (fonte youtube)La finale de “L’Isola dei Famosi” ha rappresentato per Mercedesz Henger una rivincita a metà. Sebbene sia riuscita ad approdare sino alle battute conclusive del reality, l’influencer è stata eliminata dopo una prova fisica piuttosto discussa. Una delle sfide in programma prevedeva che i naufraghi si cimentassero in una sfida di equilibrio: mentre Mercedesz ha assunto la postura corretta, gli altri naufraghi hanno sfruttato giocato d’astuzia, eseguendo le indicazioni di Alvin sommariamente. Mercedesz è stata così sconfitta al televoto da Luca Daffrè a poche ore dalla finale, ma non è tutto: Edoardo ... Leggi su specialmag (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex naufragafinisce nell’occhio del ciclone: le accuse non lasciano spazio a dubbi, tra loro è finita.(fonte youtube)La finale de “L’Isola dei Famosi” ha rappresentato peruna rivincita a metà. Sebbene sia riuscita ad approdare sino alle battute conclusive del reality, l’influencer è stata eliminata dopo una prova fisica piuttosto discussa. Una delle sfide in programma prevedeva che i naufraghi si cimentassero in una sfida di equilibrio: mentrez ha assunto la postura corretta, gli altri naufraghi hanno sfruttato giocato d’astuzia, eseguendo le indicazioni di Alvin sommariamente.z è stata così sconfitta al televoto da Luca Daffrè a poche ore dalla finale, ma non è tutto: Edoardo ...

