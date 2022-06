Mercati, forte calo per la borsa di Mosca, sprofonda Gazprom. Male piazza Affari. Bitcoin giù fino a 19mila dollari (Di giovedì 30 giugno 2022) borsa di Mosca in forte calo (- 6%) trascinata al ribasso dal crollo di Gazprom (- 25%). Il colosso statale del gas, che capitalizza ora 110 miliardi di dollari, ha annunciato la sospensione del piano di distribuzione dei dividendi. Lo scorso maggio il gruppo, controllato al 38% dallo stato russo, aveva preannunciato una cedola record in virtù del rialzo dei prezzi del gas. Oggi si è saputo che il prodotto interno della Russia è sceso del 4,3% a maggio. Lo afferma l’agenzia Ria Novosti citando il ministero dello Sviluppo economico di Mosca. Secondo il ministero i maggiori fattori di calo sono le restrizioni nei trasporti e nella logistica, oltre alla riduzione della domanda interna. In generale quella odierna è per ora una giornata di debolezza sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022)diin(- 6%) trascinata al ribasso dal crollo di(- 25%). Il colosso statale del gas, che capitalizza ora 110 miliardi di, ha annunciato la sospensione del piano di distribuzione dei dividendi. Lo scorso maggio il gruppo, controllato al 38% dallo stato russo, aveva preannunciato una cedola record in virtù del rialzo dei prezzi del gas. Oggi si è saputo che il prodotto interno della Russia è sceso del 4,3% a maggio. Lo afferma l’agenzia Ria Novosti citando il ministero dello Sviluppo economico di. Secondo il ministero i maggiori fattori disono le restrizioni nei trasporti e nella logistica, oltre alla riduzione della domanda interna. In generale quella odierna è per ora una giornata di debolezza sui ...

Pubblicità

stefano688 : Lo spettro della recessione sui mercati: l'Asia crolla, l'Europa parte in forte rosso - CinqueColonne : Nei principali mercati europei si registra un forte calo delle immatricolazioni auto (-38,3% dal primo trimestre 20… - SciabolataFFP : Perché in Italia importiamo tanti giovani stranieri nelle nostre Primavere, ma quanti di questi sono “campioni”? L… - statodelsud : Lo spettro della recessione sui mercati: l’Asia crolla, l’Europa parte in forte rosso - Pino__Merola : Lo spettro della recessione sui mercati: l’Asia crolla, l’Europa parte in forte rosso -