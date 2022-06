Meloni sfida Letta: vuoi lo ius scholae? Presentati subito alle elezioni e fai decidere agli italiani (Di giovedì 30 giugno 2022) Giorgia Meloni rivolge a Enrico Letta, dopo il suo discorso alla direzione del Pd, un interrogativo che suona come una sfida politica. “Se davvero pensate che le priorità dell’Italia siano la legalizzazione degli stupefacenti e la cittadinanza facile per gli immigrati abbiate il coraggio di presentarvi subito alle elezioni inserendole nel vostro programma e sottoponendo tutto al giudizio degli italiani. Ci state?”. Ma da quanto ha detto il segretario dem alla direzione del suo partito la strada delle elezioni per avere pieno mandato a governare sulla base di un programma che comprenda anche lo ius scholae non è nelle intenzioni dei democratici. “Facciamo un appello al Parlamento – ha detto Letta – perché non manchi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Giorgiarivolge a Enrico, dopo il suo discorso alla direzione del Pd, un interrogativo che suona come unapolitica. “Se davvero pensate che le priorità dell’Italia siano la legalizzazione degli stupefacenti e la cittadinanza facile per gli immigrati abbiate il coraggio di presentarviinserendole nel vostro programma e sottoponendo tutto al giudizio degli. Ci state?”. Ma da quanto ha detto il segretario dem alla direzione del suo partito la strada delleper avere pieno mandato a governare sulla base di un programma che comprenda anche lo iusnon è nelle intenzioni dei democratici. “Facciamo un appello al Parlamento – ha detto– perché non manchi ...

