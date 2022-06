Meghan Markle | la ferita dell’aborto e l’appello agli uomini | «Fate come Harry | lui è femminista»

(Di giovedì 30 giugno 2022), 40 anni e il principe, 37. Dopo la sentenza della Corte Suprema, la duchessa di Sussex torna a parlare della tragedia del suo aborto, avvenuto nel luglio 2020. E lancia un appello: «È una decisione che riguarda tutti», dice. Il duca e la duchessa di Sussex hanno due figli: Archie, 3 anni, e Lilibet Diana, 1 (foto Ap)torna a parlare dellaincancellabile dell’aborto: nel luglio 2020, con Archie di appena un anno, aveva perso il secondo figlio che aspettava con il principe. Un dolore che non può passare e che la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti ha riacuito. Di fatto, la decisione dei giudici di annullare la storica sentenza «Roe vs. Wade» ha aperto all’abolizione ...

Pubblicità

Tag24news : La turbolenta vicenda legata alle accuse di #bullismo mosse nei confronti di #MeghanMarkle si chiude a chiave prima… - AgoraMagazLatin : Le accuse di bullismo a Meghan Markle diventano segreto di Stato - Open_gol : La duchessa del Sussex era stata accusata di aver costretto due dipendenti a lasciare Kensington Palace. Lei ha sem… - VanityFairIt : La duchessa ricorda il dolore per il suo aborto spontaneo, esorta gli uomini a farsi sentire maggiormente e spiega… - telodogratis : Le accuse di bullismo a Meghan Markle diventano segreto di Stato -

Non si saprà mai nulla delle denunce di bullismo fatte a, la duchessa di Sussex, da alcuni membri del personale. L'inchiesta interna ha innescato delle novità nella gestione delle ...... dopo che la Famiglia Reale ha perso Harry e. Buckingham Palace ha reso note le spese della Corona e sono emersi nuovi dettagli economici sul viaggio di William e Kate che hanno ...Meghan Markle scende in campo per l'aborto dopo la sentenza della Corte Suprema. E prepara il suo futuro in politica ...La duchessa di Sussex, che ha avuto un aborto spontaneo avvenuto nel 2020, ha condiviso la sua reazione e quella di Harry alla notizia dell’annullamento della sentenza Roe vs. Wade negli Stati Uniti ...