Mediaset | è addio a TikiTaka

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) Fine dei giochi per il prigramma Non c’è più un futuro per. Lo storico programmadedicato al calcio, prossimo anno non sarà inserito nei palinsesti, prima condotto da Pardo e poi in una versione rivisitata da Chiambretti non ha colto grande successi nell’ultimo periodo. Lo ha confermato, durante la presentazione dei Palinsesti, l’Ad della rete Pier Silvio Berlusconi. “Tiki Taka banalmente secondo noi ha finito la sua corsa. È stato un buonissimo prodotto sia nella versione Pardo che nella versione rinnovata e cambiata da Chiambretti, ma ha un po’ finito il percorso. Per colpa nostra e dei reality che vanno fino a mezzanotte, le seconde serate in quanto tali sono veramente difficili”. Leggi anche: Piero Chiambretti porta in tribunale l’ex Laviosa: problema ...