Mediaset, annunciato il ritorno di "Mai dire gol" con la Gialappa's Band

Nella consueta presentazione dei palinsesti autunnali, il presidente di Mediaset, Piersilvio Berlusconi, ha annunciato a sorpresa il clamoroso ritorno di "Mai dire gol", la storica trasmissione televisiva che con la Gialappa's Band ha creato tantissimi tormentoni negli anni '90 mischiando società e mondo del calcio. Sarà condotto probabilmente dal Mago Forest, al quale il Biscione ha chiesto di riprendere il timone dello storico format: E non è il solo grande ritorno annunciato: ci sarà infatti anche 'Mai dire Gol', come ha confermato l'ad Pier Silvio Berlusconi: "Il lavoro è in atto, siamo convintissimi di volerlo fare, in prima serata su Canale 5, abbiamo parlato con la Gialappa's, ci piacerebbe tantissimo che ci ..."

