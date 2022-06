“Me l’ha detto lei” Concerto Fedez e Ferragni | l’amica vip confessa tutto | “Non riuscivo a crederci”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 giugno 2022) Cosa haValentinaa Chiara Biasi? Ci hanno fatto caso in tantissimi: quel volto di stupore sul volto della Biasi che valeva più di mille parole. Ma cosa ha davvero suscitato quell’emozione? Ilè successo durante ildiin piazza Duomo a Milano, mandato in onda anche su Italia 1. Durante la diretta, naturalmente, sono state inquadrate molto spesso Chiara, la sorella Valentina e Chiara Biasi. Le tre, inseparabili oramai da tempo, erano vicine e sotto al palco per gustarsi ila cuiha tanto e duramente lavorato in questi ultimi mesi. Ma c’è stato un momento in particolare che ha ha fatto discutere non poco gli utenti dei social. Cosa haValentina...