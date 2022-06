Matrimonio in Toscana per Paola Turci e Francesca Pascale, il sì in gran segreto (Di giovedì 30 giugno 2022) Paola Turci e Francesca Pascale si sposano, Matrimonio organizzato in gran segreto per la coppia che sta insieme da due. Evidentemente però il segreto è stato scoperto perché Il Messaggero e Leggo svelano la data delle nozze. Paola Turci e Francesca Pascale diranno sì il 2 luglio, sabato, tra poche ore. In realtà non si sa molto, le protagoniste sperano resti davvero un mistero per molti il dove si celebrerà la loro unione. Sembra certo che sarà in Toscana, nella zona di Montalcino. La prima volta che Francesca e Paola sono state avvistate insieme era su uno yacht nelle coste del Cilento, proprio due anni fa. Avevano scelto una zona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 giugno 2022)si sposano,organizzato inper la coppia che sta insieme da due. Evidentemente però ilè stato scoperto perché Il Messaggero e Leggo svelano la data delle nozze.diranno sì il 2 luglio, sabato, tra poche ore. In realtà non si sa molto, le protagoniste sperano resti davvero un mistero per molti il dove si celebrerà la loro unione. Sembra certo che sarà in, nella zona di Montalcino. La prima volta chesono state avvistate insieme era su uno yacht nelle coste del Cilento, proprio due anni fa. Avevano scelto una zona ...

Pubblicità

Corriere : Paola Turci e Francesca Pascale: matrimonio in Toscana per la cantante e l’ex di Berlusconi - Corriere : Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato, in Toscana - BenedettaPetru6 : RT @Corriere: Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato, in Toscana - infoitcultura : Paola Turci e Francesca Pascale, sabato il matrimonio in Toscana - infoitcultura : Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: matrimonio in Toscana per l'ex di Silvio Berlusconi -