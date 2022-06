Mascherine sui luoghi di lavoro privato, cade l’obbligo: “Datore di lavoro deve garantirle a certi gruppi di lavoratori” (Di giovedì 30 giugno 2022) cade l’obbligo generalizzato di usare le Mascherine nei luoghi di lavoro privati. È quanto hanno deciso ministero del lavoro e parti sociali nel corso della revisione del protocollo. L’intesa stabilisce che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2” è un “presidio importante” per la “tutela della salute dei lavoratori” in “ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”. Per questo il Datore di lavoro “assicura la disponibilità di FFP2” per consentire a “tutti i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022)generalizzato di usare leneidiprivati. È quanto hanno deciso ministero dele parti sociali nel corso della revisione del protocollo. L’intesa stabilisce che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2” è un “presidio importante” per la “tutela della salute dei” in “ambienti chiusi e condivisi da piùo aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative”. Per questo ildi“assicura la disponibilità di FFP2” per consentire a “tutti i ...

