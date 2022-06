Mascherine al lavoro, raccomandate fino al 31 ottobre: il nuovo protocollo (Di giovedì 30 giugno 2022) Cade l’obbligo delle Mascherine al lavoro. Il nuovo protocollo, il cui testo è in via di definizione, aggiorna e rinnova i Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020 e il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. Nella bozza del nuovo testo si legge che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 30 giugno 2022) Cade l’obbligo delleal. Il, il cui testo è in via di definizione, aggiorna e rinnova i Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020 e il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL. Nella bozza deltesto si legge che “l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, soprattutto nei contesti diin ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le ...

