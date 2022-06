Mascherina obbligatoria, ecco per chi: l’annuncio gela gli italiani (Di giovedì 30 giugno 2022) I sindacati, il ministero del Lavoro e quello della Salute si incontrano oggi, giovedì 30 giugno del 2022, per aggiornare il protocollo anti Covid per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Cosa ne faremo delle mascherine Ffp2? Sul tema si è espresso in queste ore anche il professor Matteo Bassetti, che in un’intervista all’«Adnkronos salute», ha esposto chiaramente quel che pensa e ha dato un suo suggerimento. Di che si tratta? Presto detto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Covid Italia, Pierpaolo Sileri previsione sulla fine della nuova ondata: ecco quando . Cosa ha detto il professor Bassetti “Sono stato, e lo sono ancora, contrario all’obbligo della Mascherina per tutti, ma sono favorevole ad una forte raccomandazione per gli anziani e i fragili. A questo punto forse varrebbe la pena considerare l’obbligo ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 giugno 2022) I sindacati, il ministero del Lavoro e quello della Salute si incontrano oggi, giovedì 30 giugno del 2022, per aggiornare il protocollo anti Covid per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Cosa ne faremo delle mascherine Ffp2? Sul tema si è espresso in queste ore anche il professor Matteo Bassetti, che in un’intervista all’«Adnkronos salute», ha esposto chiaramente quel che pensa e ha dato un suo suggerimento. Di che si tratta? Presto detto. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Covid Italia, Pierpaolo Sileri previsione sulla fine della nuova ondata:quando . Cosa ha detto il professor Bassetti “Sono stato, e lo sono ancora, contrario all’obbligo dellaper tutti, ma sono favorevole ad una forte raccomandazione per gli anziani e i fragili. A questo punto forse varrebbe la pena considerare l’obbligo ...

Pubblicità

SanMasso2 : RT @MassimoMalvest1: @eziomauro Non vi sono bastate le tre dosi? Allora fate subito la quarta, mettete la mascherina obbligatoria, poi un… - marialetiziama9 : RT @GeMa7799: Covid, Bassetti: mascherina Ffp2 obbligatoria per gli over 70. A questo punto forse varrebbe la pena considerare l’obbligo d… - PrvaZylm : RT @GeMa7799: Covid, Bassetti: mascherina Ffp2 obbligatoria per gli over 70. A questo punto forse varrebbe la pena considerare l’obbligo d… - GeMa7799 : Covid, Bassetti: mascherina Ffp2 obbligatoria per gli over 70. A questo punto forse varrebbe la pena considerare l… - SignorErnesto : Strano. Qualcuno deve averlo già detto. Da un paio di anni circa. Ma non ricordo chi. Ah! La memoria.... ????? -