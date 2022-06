Marigliano, sequestrata discarica irregolare: sanzioni per 5mila euro (Di giovedì 30 giugno 2022) Enorme la quantità di immondizie scoperta e sequestrata dai Carabinieri Forestali a Marigliano in un’area gestita senza nessun controllo. Una discarica irregolare è stata sequestrata dai Carabinieri Forestali a Marigliano, in provincia di Napoli. La ditta di trattamento e smaltimento rifiuti aveva la sua sede in un fondo agricolo di circa mille metri quadri. Enorme Leggi su 2anews (Di giovedì 30 giugno 2022) Enorme la quantità di immondizie scoperta edai Carabinieri Forestali ain un’area gestita senza nessun controllo. Unaè statadai Carabinieri Forestali a, in provincia di Napoli. La ditta di trattamento e smaltimento rifiuti aveva la sua sede in un fondo agricolo di circa mille metri quadri. Enorme

