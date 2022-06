Marigliano | chiedono “regali” per Pasqua | 2 indagati per estorsione

Leggi su 2anews

(Di giovedì 30 giugno 2022) Glisono accusati di aver richiesto l’elargizione, proprio per l’approssimarsi delle ultime festivitàli, di somme di denaro per gli “amici di”. Nel corso della notte, a(Na) ed Orta di Atella (Ce), militari della Compagnia di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad una misura cautelare di custodia cautelare in carcere