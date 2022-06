Maria De Filippi e il figlio Gabriele Costanzo fotografati al mare insieme a lei | la conoscete tutti

(Di giovedì 30 giugno 2022)Dee suosi stanno godendo le meritate vacanze. Nelle ultime ore è saltata fuori una foto che li ritrae, ma oltre alla conduttrice e suoc'è anche una terza persona. Non crederete ai vostri occhi!Dee Maurizioformano una delle coppie più longeve della televisione italiana. Fin dal loro primo incontro, il loro rapporto è diventato fondamentale per entrambi tanto che il giornalista ha deciso di divorziare da Marta Flavi, che all'epoca dei fatti era sua moglie. La coppia non ha avuto figli naturali ed a un certo punto, dopo il matrimonio, hanno deciso di adottareè stato adottato nel 2004 quando aveva 12 anni. Quando la De ...

Pubblicità

GiusCandela : Maria De Filippi produrrà #LaTalpa, in onda primavera 2023 (dopo GfVip e Isola dei Famosi). Berlusconi: 'Formato mo… - AlessioP1990 : @ayoiitsale Oppure.. anche solo Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? Sai quanti anni hanno di differenza? - Francy11412804 : RT @Silviiii07: Comunque dopo le nozze di Paola Turci e Francesca Pascale io aspetto quelle di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. - mauro_valjean : La visione di NCIS e Chicago P.D. è sconsigliata ai minori. I programmi di Barbara D'Urso e Maria de Filippi no. Perché? - Gio55981465 : RT @edosenzaemoji: LA TALPA CONFERMATA SU CANALE5 PRODOTTA DA MARIA DE FILIPPI, PIERSILVIO GRAZIE #palinsestimediaset -

Fortementein.com

Intanto a sorpresa però fa più notizia suo figlio, pare infatti che sia pronto a entrare nella scuola di Amici diDe. Manca ancora molto all'inizio della nuova stagione del talent show ...Luigi Strangis , il vincitore di "Amici 21" che dopo aver alzato la coppa dell'edizione 2022 del talent diDeha pubblicato il suo primo Ep, "Strangis", e ha incontrato i fan in una serie di appuntamenti negli store ancora in corso, è pronto per dare il via a una vera e propria tournée di ... Maria De Filippi terribile dispiacere. Proprio lui ha detto NO : la confessione Dopo voci e indiscrezioni, finalmente è arrivata la conferma ufficiale: La Talpa tornerà in tv nella primavera del 2023. Quella che vedremo sarà la quarta edizione dello storico reality targato Medias ...Stefano De Martino è ormai divenuto il conduttore di punta di Rai 2, forte di successi come Stasera tutto è possibile e l’esperimento Bar Stella. L'ex ballerino di Amici in una lunga intervista a Roll ...