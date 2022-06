Marco Tardelli a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Io sono sempre stato comunista e non ho mai cambiato idea” (Di giovedì 30 giugno 2022) “L’orientamento politico della Nazionale? Non ricordo gli altri, ma io sono sempre stato comunista”. L’uomo simbolo dei mondiali di Spagna ’82, Marco Tardelli, ospite de La Confessione di Peter Gomez venerdì 1 luglio alle 22.45 su Nove, racconta al direttore de ilFattoQuotidiano.it il suo orientamento politico, e lo fa senza il minimo dubbio. “Pertini è stato un presidente della Repubblica, socialista e partigiano – comincia Gomez – ma la Nazionale che orientamento politico aveva? Di sinistra? Democristiano? Di destra?”. “Io ero di sinistra, sono sempre stato di sinistra”, risponde Tardelli. “Quindi lei votava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) “L’orientamento politico della Nazionale? Non ricordo gli altri, ma io”. L’uomo simbolo dei mondiali di Spagna ’82,, ospite de Ladivenerdì 1 luglio alle 22.45 su, racconta al direttore de ilFattoQuotidiano.it il suo orientamento politico, e lo fa senza il minimo dubbio. “Pertini èun presidente della Repubblica, socialista e partigiano – comincia– ma la Nazionale che orientamento politico aveva? Di sinistra? Democristiano? Di destra?”. “Io ero di sinistra,di sinistra”, risponde. “Quindi lei votava ...

