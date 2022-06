Marco Giallini, il cinema ironico e disincantato dell’attore romano (Di giovedì 30 giugno 2022) Ha fatto l’imbianchino, il bibitaro e anche il militare Marco Giallini. La passione per il cinema gliel’ha passata il padre pur non essendo un addetto del settore. Ha cominciato da giovane, ma non giovanissimo, con il teatro. Lavorare con grandi registi gli ha fatto bene, incontrare attori talentuosi come lui, pure. Con Valerio Mastrandrea l’amicizia è nata ben prima delle riprese di L’Odore Della Notte (1998) e continua tutt’ora. Marco Giallini è forse l’attore più ricercato dalle produzioni italiane al giorno d’oggi e le ragioni sono tutte nell’espressività del suo volto, dall’amore del pubblico per il disincanto dei personaggi da lui interpretati e quindi, dal successo dei suoi film al botteghino. DA IMBIANCHINO A COMPARSA, PASSANDO PER LA MUSICA In occasione dell’uscita in sala del suo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Ha fatto l’imbianchino, il bibitaro e anche il militare. La passione per ilgliel’ha passata il padre pur non essendo un addetto del settore. Ha cominciato da giovane, ma non giovanissimo, con il teatro. Lavorare con grandi registi gli ha fatto bene, incontrare attori talentuosi come lui, pure. Con Valerio Mastrandrea l’amicizia è nata ben prima delle riprese di L’Odore Della Notte (1998) e continua tutt’ora.è forse l’attore più ricercato dalle produzioni italiane al giorno d’oggi e le ragioni sono tutte nell’espressività del suo volto, dall’amore del pubblico per il disincanto dei personaggi da lui interpretati e quindi, dal successo dei suoi film al botteghino. DA IMBIANCHINO A COMPARSA, PASSANDO PER LA MUSICA In occasione dell’uscita in sala del suo ...

