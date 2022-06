Mancanza di personale, lo chef Petronilla Frosio: “Regole e contratti chiari, serve una rivoluzione” (Di giovedì 30 giugno 2022) Sant’Omobono Terme. “È una scelta. Da anni chiudo il ristorante due giorni a settimana, il lavoro lo concentro negli altri cinque e al momento no, non ho problemi di personale”. Una coincidenza? “Non lo so, ma io a Sant’Omobono sono a casa. Uno che ha il locale in affitto a Milano, secondo lei, rinuncia facilmente all’incasso di una giornata?”. Petronilla Frosio, chef patron del ristorante Posta di Sant’Omobono Terme e del Petronilla Hotel di Bergamo – nonché presidente del Gruppo Ristoratori di Ascom Confcommercio – invita a non generalizzare troppo quando si parla di ristorazione. E, soprattutto, a riflettere. Anche sul delicatissimo tema delle condizioni di lavoro. “Pizzerie, trattorie e ristoranti stellati hanno tempi, equilibri e metodi di gestione diversi. Ci sono luoghi dove il lavoro è più ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Sant’Omobono Terme. “È una scelta. Da anni chiudo il ristorante due giorni a settimana, il lavoro lo concentro negli altri cinque e al momento no, non ho problemi di”. Una coincidenza? “Non lo so, ma io a Sant’Omobono sono a casa. Uno che ha il locale in affitto a Milano, secondo lei, rinuncia facilmente all’incasso di una giornata?”.patron del ristorante Posta di Sant’Omobono Terme e delHotel di Bergamo – nonché presidente del Gruppo Ristoratori di Ascom Confcommercio – invita a non generalizzare troppo quando si parla di ristorazione. E, soprattutto, a riflettere. Anche sul delicatissimo tema delle condizioni di lavoro. “Pizzerie, trattorie e ristoranti stellati hanno tempi, equilibri e metodi di gestione diversi. Ci sono luoghi dove il lavoro è più ...

