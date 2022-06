Mafia, oggi ricorre il 59esimo anniversario della strage di Ciaculli: persero la vita 7 servitori dello Stato (Di giovedì 30 giugno 2022) oggi ricorre il 59esimo anniversario della strage di Ciaculli, coStato la vita a 4 uomini dell’Arma dei carabinieri, 2 dell’Esercito e uno della Polizia di Stato. Nell’attentato di stampo mafioso avvenuto nella borgata agricola di Ciaculli il 30 giugno del 1963, morirono a causa dell’esplosione di una Alfa Romeo Giulietta imbottita di esplosivi, il tenente dei Carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di P.S. Silvio Corrao, il maresciallo dei CC Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell’Esercito Pasquale Nuccio, il soldato Giorgio Ciacci. Alla commemorazione era presente il neo-sindaco di Palermo Roberto Lagalla che ha reso omaggio alle ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 30 giugno 2022)ildi, colaa 4 uomini dell’Arma dei carabinieri, 2 dell’Esercito e unoPolizia di. Nell’attentato di stampo mafioso avvenuto nella borgata agricola diil 30 giugno del 1963, morirono a causa dell’esplosione di una Alfa Romeo Giulietta imbottita di esplosivi, il tenente dei Carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di P.S. Silvio Corrao, il maresciallo dei CC Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell’Esercito Pasquale Nuccio, il soldato Giorgio Ciacci. Alla commemorazione era presente il neo-sindaco di Palermo Roberto Lagalla che ha reso omaggio alle ...

Pubblicità

orsi_massimo : @elevisconti grande rispetto, anche io sono stato indulgente con la Raggi perché pensavo che Roma andasse prima rip… - igorbrickil5S : RT @LupodiBrughiera: Oggi è l'anniversario della #stragedicapaci, torno solo per questo. Gireranno cose tipo: 'È stata la mafia', 'È stato… - AndreaL58619181 : Italia uno sbaglio di Garibaldi , doveva aiutare solo la metta , se vediamo quelli del sud non hanno mai fato qualc… - Alle54Sanguine1 : @GuidoCrosetto @Roberto_Fico Nulla di nuovo, questo a mio parere altro non è che, e il sistema mafioso in cui ormai… - giovann96688418 : RT @AlfonsoBonafede: Ecco la mia intervista di oggi su “Il Fatto Quotidiano”. Alfonso Bonafede. L’ex Guardasigilli dei 5 Stelle: “Adesso d… -