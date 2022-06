Madagascar, viaggio da incubo per coppia italiana: appello social perché figlia si ammala (Di giovedì 30 giugno 2022) Un viaggio atteso da tanto tempo si è trasformato in un incubo per una coppia di Ancona in vacanza con la loro figlia di tre anni. La piccola Aurora, si è infatti ammalata, una brutta gastroenterite, tanto che Alessandra Falaschini e Luca Socionovo hanno lanciato sui social un appello per tornare in Italia in tempi rapidi, per garantire alla bimba le cure necessarie e scongiurare il peggio. Le condizioni della piccola sono poi, fortunatamente, migliorate. “Chiediamo aiuto allo Stato italiano” In un drammatico video la donna, ostetrica all'ospedale pediatrico Salesi, chiede un intervento all'autorità. "Chiedo aiuto allo Stato italiano, stiamo cercando in tutti i modi di tornare a casa: siamo in viaggio di nozze in Madagascar, ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 giugno 2022) Unatteso da tanto tempo si è trasformato in unper unadi Ancona in vacanza con la lorodi tre anni. La piccola Aurora, si è infattita, una brutta gastroenterite, tanto che Alessandra Falaschini e Luca Socionovo hanno lanciato suiunper tornare in Italia in tempi rapidi, per garantire alla bimba le cure necessarie e scongiurare il peggio. Le condizioni della piccola sono poi, fortunatamente, migliorate. “Chiediamo aiuto allo Stato italiano” In un drammatico video la donna, ostetrica all'ospedale pediatrico Salesi, chiede un intervento all'autorità. "Chiedo aiuto allo Stato italiano, stiamo cercando in tutti i modi di tornare a casa: siamo indi nozze in, ...

Pubblicità

24Trends_Italia : 19. Paolo Rossi - 5mille+ 20. Viaggio di nozze in Madagascar - 5mille+ - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Viaggio di nozze in Madagascar da incubo: “Nostra figlia è grave, fateci tornare”. Dopo la visita di una pediatra italiana “s… - News24_it : Viaggio di nozze in Madagascar da incubo: “Nostra figlia è grave, fateci tornare”. Dopo la visita di una pediatra i… - infoitinterno : Viaggio di nozze in Madagascar da incubo: “Nostra figlia è grave, fateci tornare”. Dopo la visita di una pedi… - infoitinterno : Bloccati in Madagascar con la figlia grave, sollievo per la coppia in viaggio di nozze: la piccola sta meglio -