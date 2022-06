M5S: vertice Conte-eletti siciliani per scelta nome primarie, in pole Sunseri e Di Paola (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il leader del M5S, Giuseppe Conte, sta tenendo un vertice via Zoom con gli eletti M5S in Sicilia per sciogliere il nodo del candidato grillino alle primarie, dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri. I nomi in pole, riferiscono fonti interne, sono quelli delll'attuale capogruppo in Regione Nuccio Di Paola, del consigliere Luigi Sunseri e della senatrice Barbara Floridia. Al termine della riunione dovrebbe venir fuori il nome dei 5 Stelle per la corsa alle primarie del fronte progressista per la scelta del governatore. E' oggi il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Il leader del M5S, Giuseppe, sta tenendo unvia Zoom con gliM5S in Sicilia per sciogliere il nodo del candidato grillino alle, dopo il passo indietro di Giancarlo Cancelleri. I nomi in, riferiscono fonti interne, sono quelli delll'attuale capogruppo in Regione Nuccio Di, del consigliere Luigie della senatrice Barbara Floridia. Al termine della riunione dovrebbe venir fuori ildei 5 Stelle per la corsa alledel fronte progressista per ladel governatore. E' oggi il termine ultimo per la presentazione delle candidature.

