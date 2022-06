M5s, spinte dei parlamentari per uscire dal governo e valutare l’appoggio esterno. Il vice di Conte: “L’ipotesi non è all’ordine del giorno” (Di giovedì 30 giugno 2022) Lo hanno chiesto a Beppe Grillo nei giorni scorsi, lo stanno ribadendo oggi dopo le rivelazioni sulle dichiarazioni di Mario Draghi sulla leadership di Giuseppe Conte. Deputati e senatori rimasti nel Movimento 5 stelle, spingono perché i vertici valutino l’uscita dal governo ed, eventualmente, si preparino ad appoggiarlo dall’esterno e quindi affrontando i singoli provvedimenti. Il pressing era stato già registrato nei giorni scorsi ed era emerso, in particolare, durante i faccia a faccia del fondatore con gli eletti. Oggi la situazione è ancora più tesa e, fonti interne a ilfattoquotidiano.it, hanno confermato che le richieste sono quasi unanimi. Anche perché al momento non c’è notizia di un possibile colloquio tra il presidente M5s e il premier Draghi. Intanto però, il vice di Conte Mario Turco, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Lo hanno chiesto a Beppe Grillo nei giorni scorsi, lo stanno ribadendo oggi dopo le rivelazioni sulle dichiarazioni di Mario Draghi sulla leadership di Giuseppe. Deputati e senatori rimasti nel Movimento 5 stelle, spingono perché i vertici valutino l’uscita daled, eventualmente, si preparino ad appoggiarlo dall’e quindi affrontando i singoli provvedimenti. Il pressing era stato già registrato nei giorni scorsi ed era emerso, in particolare, durante i faccia a faccia del fondatore con gli eletti. Oggi la situazione è ancora più tesa e, fonti interne a ilfattoquotidiano.it, hanno confermato che le richieste sono quasi unanimi. Anche perché al momento non c’è notizia di un possibile colloquio tra il presidente M5s e il premier Draghi. Intanto però, ildiMario Turco, ...

