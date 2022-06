M5s fuori dal governo? Ecco chi rischia la poltrona (Di giovedì 30 giugno 2022) Nonostante le smentite, l'ipotesi che il Movimento dia un appoggio esterno all'esecutivo pare non essere tramontata del tutto. Un pericolo per la carriera dei nove membri grillini che ricoprono ruoli di governo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 30 giugno 2022) Nonostante le smentite, l'ipotesi che il Movimento dia un appoggio esterno all'esecutivo pare non essere tramontata del tutto. Un pericolo per la carriera dei nove membri grillini che ricoprono ruoli di

Pubblicità

LuigiGallo15 : Operazioni di palazzo a tutela dell'elite, ecco cosa significano le indiscrezioni su Draghi, che sta agendo fuori… - robertalombardi : Piena fiducia nel presidente @GiuseppeConteIT impegnato in queste ore difficili per tutta la comunità del… - StefanoSamma7 : Raga ma voi veramente state male ad aver creduto (e ancora a credere) che ci sia del vero in questa storia. Voi ve… - Marzo531 : RT @venis_77: @marcogiorgi67 @elio_vito @Marghe0855 @GiuseppeConteIT Certo, è l'unico al di fuori del M5S.. l'ectoplasma #Letta sta invece… - Beatrix_aka_BM : RT @ceccotti_mauro: @HSkelsen Ieri sera, a 8 1/2, Caracciolo ha detto quella che, secondo me, è la verità: non c’entra nulla Draghi. È una… -