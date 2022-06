M5S, Cancelleri: “Non lascio, Movimento è casa mia’ (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io non lascio il M5S, ho contribuito a fondarlo qui in Sicilia ed è e sarà casa mia”. Giancarlo Cancelleri fuga ogni dubbio e all’inizio della conferenza stampa convocata al Palazzo dei Normanni mette subito in chiaro che resterà nel Movimento. Ieri il sottosegretario grillino ha annunciato di avere ritirato la sua disponibilità a candidarsi alle primarie del centrosinistra per la Presidenza della Regione siciliana. “C’è stata una evoluzione del M5S – dice – e ha voluto considerare la coalizione come uno dei momenti più importanti. E le primarie sono una parte fondamentale”. “Dopo circa 3 giorni nei quali la discussione a Roma è diventata a tratti paradossale e assurda ho deciso di ritirare la mia candidatura alle Primarie”, continua. “Perché non si è parlato di quella che poteva essere una ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – “Io nonil M5S, ho contribuito a fondarlo qui in Sicilia ed è e saràmia”. Giancarlofuga ogni dubbio e all’inizio della conferenza stampa convocata al Palazzo dei Normanni mette subito in chiaro che resterà nel. Ieri il sottosegretario grillino ha annunciato di avere ritirato la sua disponibilità a candidarsi alle primarie del centrosinistra per la Presidenza della Regione siciliana. “C’è stata una evoluzione del M5S – dice – e ha voluto considerare la coalizione come uno dei momenti più importanti. E le primarie sono una parte fondamentale”. “Dopo circa 3 giorni nei quali la discussione a Roma è diventata a tratti paradossale e assurda ho deciso di ritirare la mia candidatura alle Primarie”, continua. “Perché non si è parlato di quella che poteva essere una ...

