L’ultima offerta del Barcellona respinta dal Leeds

(Di giovedì 30 giugno 2022) 2022-06-30 20:11:34 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Di Conor Laird Pubblicato: 30 giugno 2022 19:11Ultimo aggiornamento: 30 giugno 2022 19:00 Una nuova visione del futuro della tanto richiesta star delUnited Raphina è stata fornita giovedì sera. Il nome dell’uomo largo Raphinha, ovviamente, ha preso il suo posto in prima linea e al centro nei titoli dei media inglesi ormai da diverse settimane. Ciò arriva con il nazionale brasiliano che attira l’interesse non solo dei pesi massimi della Premier League, ma del calcio europeo nel suo insieme. Inizialmente, è stata la potenza spagnola delad essere vista come la favorita per le probabilità di concludere un accordo per il talentuoso attaccante, con il boss Xavi Hernandez alla disperata ricerca di rinforzi sulla ...

Pubblicità

cmdotcom : #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - cmdotcom : #Milan, presentata l'ultima offerta per il rinnovo di #Maldini: valutazioni in corso, ma la firma arriverà - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente - Manuel97__ : RT @cmdotcom: #Milan LIVE, #Maldini firma il rinnovo: annuncio imminente -

Calciomercato.com

... in primo luogo sulla territorialità dell', mettendo in ...un complesso degli interventi volti a migliorare nel tempo'...ai servizi che non possono essere garantiti solo da quest'. Si ...... nonostante le differenze riscontrate nell'politica delle ...2 per cento) e notevole era risultato'exploit di un secondo ... Invece, in questatornata elettorale fra le sette liste a ... Milan LIVE, presentata l'ultima offerta per il rinnovo di Maldini: valutazioni in corso, ma la firma arriverà. Massara lascia Casa Milan