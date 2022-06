L’ultima follia ambientalista | la Nato vuole “l’esercito green”

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 30 giugno 2022) Siete pronti per”? No, non parliamo mica delle orde di manifestanti di Fridays For Future al seguito del comandante Greta Thumberg. Non c’entra nulla l’impermeabile giallo, stavolta. Qui stiamo parlando di un esercito vero, o per meglio dire del più grosso di tutto il Globo, che in una calda estate di giugno a Madrid ha deciso di riconvertire i suoi soldati in combattenti ambientalisti. Non stiamo scherzando. L’ha proprio dichiarato Jens Stoltenberg ieri sera a margine dell’incontro dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza Atlantica in cui è stata “varata” la nuovada qui a 10 anni. Un’alleanza militare che vede la Russia come “nemico”, la Cina come “sfida” e la rivoluzionecome obiettivo. Stoltenberg ha spiegato ai cronisti che laintende rafforzare i suoi ...