Lukaku all’Inter, l’avvocato: “Così l’abbiamo riportato a Milano” | VIDEO (Di giovedì 30 giugno 2022) Sebastien Ledure, l'avvocato che cura gli interessi di Romelu Lukaku, svela i retroscena della trattativa di calciomercato che ha riportato il belga all'Inter. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 30 giugno 2022) Sebastien Ledure, l'avvocato che cura gli interessi di Romelu, svela i retroscena della trattativa di calciomercato che hail belga all'Inter.

Pubblicità

DiMarzio : #Lukaku è atterrato a Milano, nelle prossime ore le visite mediche e poi l’ufficialità del suo ritorno all’@Inter… - tvdellosport : ???? INTER, L’ ARRIVO DI LUKAKU L’ attaccante belga è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto. Oggi sosterrà le vis… - DAZN_IT : Big Rom è atterrato a Milano ?? Inizia oggi la sua seconda avventura all'Inter! #Lukaku #Inter #DAZN - ansacalciosport : Lukaku, darò tutto per far felici tifosi e compagni. Di nuovo all'Inter anche per Inzaghi, per me come tornare a ca… - ansacalciosport : Lukaku, ritorno all'Inter per segnare tanto. Zhang accoglie Romelu, grazie per essere tornato | #ANSA -