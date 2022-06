L’ostruzionismo della Lega che presenta 1500 emendamenti alla legge sullo Ius Scholae (Di giovedì 30 giugno 2022) L’obiettivo dichiarato lo ammette, senza mezzi termini, Igor Iezzi, capogruppo leghista in commissione Affari costituzionali: “Vorremmo non discutere affatto lo ius Scholae, giudichiamo non solo una forzatura, ma una vera e propria provocazione della sinistra avere posto all’ordine del giorno sia la cittadinanza agli immigrati che la droga libera”. Per questo motivo il testo della legge sulla cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia che abbiano completato un ciclo scolastico nel nostro Paese è stato vittima di un vero e proprio “assalto” parlamentare da parte del Carroccio, che ha presentato 1500 emendamenti per intralciare l’iter di discussione e approvazione. L’ostruzionismo della Lega sullo ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) L’obiettivo dichiarato lo ammette, senza mezzi termini, Igor Iezzi, capogruppo leghista in commissione Affari costituzionali: “Vorremmo non discutere affatto lo ius, giudichiamo non solo una forzatura, ma una vera e propria provocazionesinistra avere posto all’ordine del giorno sia la cittadinanza agli immigrati che la droga libera”. Per questo motivo il testosulla cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia che abbiano completato un ciclo scolastico nel nostro Paese è stato vittima di un vero e proprio “assalto” parlamentare da parte del Carroccio, che hatoper intralciare l’iter di discussione e approvazione....

