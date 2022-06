Los Angeles, Chiellini rivela: «La prima telefonata dopo Italia-Macedonia» (Di giovedì 30 giugno 2022) Giorgio Chiellini si è presentato ai Los Angeles FC in conferenza stampa, rivelando alcuni particolari della trattativa In conferenza stampa Giorgio Chiellini si è presentato ai Los Angeles FC, rivelando anche alcuni particolari della trattativa. prima telefonata – «A gennaio qualcuno ha chiesto se fossi interessato al LAFC e la settimana dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord c’è stata la prima chiamata. Per me è una esperienza fantastica dentro e fuori dal campo, in più Los Angeles è una città fantastica e sono curioso di viverci. Ci sono stato in vacanza facendo il giro della California col Mustang Cabriolet. Sono sicuro che dopo questa esperienza ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Giorgiosi è presentato ai LosFC in conferenza stampa,ndo alcuni particolari della trattativa In conferenza stampa Giorgiosi è presentato ai LosFC,ndo anche alcuni particolari della trattativa.– «A gennaio qualcuno ha chiesto se fossi interessato al LAFC e la settimanala sconfitta contro ladel Nord c’è stata lachiamata. Per me è una esperienza fantastica dentro e fuori dal campo, in più Losè una città fantastica e sono curioso di viverci. Ci sono stato in vacanza facendo il giro della California col Mustang Cabriolet. Sono sicuro chequesta esperienza ...

