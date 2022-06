Lory Del Santo torna in Italia e finalmente lo può raccontare: notte shock in Honduras (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex naufraga Lory Del Santo si sfoga sull’esperienza all’Isola dei Famosi, una notte scioccante in Honduras raccontata solo adesso Lory-Del-Santo durante la notte (Isoladeifamosi.mediaset.it)Lory Del Santo ha deciso di rilasciare un’intervista per parlare della sua esperienza in Honduras. Come sappiamo, infatti, la naufraga era stata già vincitrice della terza edizione dell’Isola dei Famosi. Quest’anno però ha accettato ancora una volta la partecipazione, probabilmente anche per cercare di ottenere ancora visibilità nel mondo dello show business. La sua partecipazione non è andata come si sarebbe aspettata, non è stata protagonista come anni fa, anzi, molto criticata sia dagli stessi naufraghi che dal pubblico. In ... Leggi su direttanews (Di giovedì 30 giugno 2022) L’ex naufragaDelsi sfoga sull’esperienza all’Isola dei Famosi, unascioccante inraccontata solo adesso-Del-durante la(Isoladeifamosi.mediaset.it)Delha deciso di rilasciare un’intervista per parlare della sua esperienza in. Come sappiamo, infatti, la naufraga era stata già vincitrice della terza edizione dell’Isola dei Famosi. Quest’anno però ha accettato ancora una volta la partecipazione, probabilmente anche per cercare di ottenere ancora visibilità nel mondo dello show business. La sua partecipazione non è andata come si sarebbe aspettata, non è stata protagonista come anni fa, anzi, molto criticata sia dagli stessi naufraghi che dal pubblico. In ...

