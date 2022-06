Lory Del Santo e la crisi con Marco Cucolo | «Per la nostra storia voglio lottare ancora per qualche giorno | poi magari mi rassegnerò»

Pubblicità

Lory_2505 : ''Nel mezzo del cammin di nostra vita'? Non so chi lo ha scritto'. Le parole di Elisa Esposito, la 'prof' del corsi… - GiancarloMelini : @dottorbarbieri Lory: al contrario di lei i nostri soldati sono pienamente consci del loro ruolo per evitare la tir… - Clarembaldo : @_Fartzilla @zingaromarcelbs (Beh, ricordo discorsi analoghi da parte di Lory del Santo) - Lory_SCCP : Devo liberarmi del tempo e vivere il presente giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. - RdtRadioStation : Italian Cocktail, tra poco OnAir su RDT Radio Station, tre brani della più bella musica italiana del passato, Assie… -

Santo boccia Vladimir Luxuria/ "Non si è comportata bene con me, Nicola..." Marco Cucolo non approva la vittoria di Nicolas Vaporidis Intervistati da ilsussidiario.netSanto e il ...Santo boccia Vladimir Luxuria/ "Non si è comportata bene con me, Nicola..." TOTO' CASCIO "LA MIA FAMIGLIA E' STATA FONDAMENTALE" In famiglia anche il fratello di Totò Cascio , Carmelo, di 45 ...Lory Del Santo e Marco Cucolo promuovono Nicola Savino come opinionista dell'Isola dei Famosi. La regista ha qualcosa da ridere su Vladimir Luxuria.Lory Del Santo e Marco Cucolo si raccontano in un'intervista doppia a Il Sussidiario.net, svelando problemi di coppia e progetti futuri in TV ...