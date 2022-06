“Loro a torso nudo? Disgustoso | perché…” Putin replica agli sfottò del G7

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ormai, vola anche body shaming tra Vladimired i leader del G7. Sì, avete letto bene: non c’è “solo” il conflitto ucraino e la guerra economica sul gas, siamo arrivati pureinsulti fisici, quelli che fanno rabbrividire i radical chic da salotto, le varie Kamala Harris, le Murge, le Boldrini, i Saviano, a cui piacciono sorseggiare cocktail ecosostenibili daiattici, mentre disprezzano i “deplorables” della destra fascista.“bullizzato” dai leader del G7 Sembra uno scherzo, ma è tutto vero. Durante il vertice, i Capi di Stato occidentali si sono lasciati andare a qualche presa in giro nei confronti del presidente russo, schernendolo per le numerose foto che lo immortalano a dorso, durante le sue frequenti battute di caccia o pesca. Insomma, una scena equiparabile al bulletto di ...

MediasetTgcom24 : Putin replica alla battuta dei leader G7:'Loro a torso nudo sarebbero disgustosi, dovrebbero fare più sport'… - lvoir : RT @MediasetTgcom24: Putin replica alla battuta dei leader G7:'Loro a torso nudo sarebbero disgustosi, dovrebbero fare più sport' #putin #… - MagiFausto : RT @MediasetTgcom24: Putin replica alla battuta dei leader G7:'Loro a torso nudo sarebbero disgustosi, dovrebbero fare più sport' #putin #… - Corriere : RT @MorosiSilvia: Putin replica alle battute dei leader del G7:«Loro a torso nudo? Disgustoso, devono fare sport» - Biagiothai : RT @Stefani21565813: Putin replica alla battuta dei leader G7:'Loro a torso nudo sarebbero disgustosi, dovrebbero fare più sport' Grande… -

... con l'immagine di una cavalcata anudo. 'Oh, yes. Una cavalcata è la cosa migliore', ha aggiunto von der Leyen. 'Dobbiamo mostrarei nostri pettorali', la conclusione di Boris Johnson. La ...... aveva ironizzato il premier britannico Boris Johnson prima delle foto di rito, con il canadese Justin Trudeau pronto al rilancio: "Facciamo uno spettacolo di equitazione anudo". "Non so fino ...Per "far vedere che siamo più forti di Putin" i leader del G7 avevano irriso il suo torso nudo e il capo del Cremlino ha replicato duramente da Ashgabat ...I leader del G7 «hanno spina dorsale, riusciranno certamente nei propri intenti, ma devono lavorare di più su se stessi": Vladimir Putin rimanda al mittente ...