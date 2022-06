Londra è pronta a tagliare il gas | l’Ue rischia di rimanere a secco

(Di giovedì 30 giugno 2022) La guerra economica del gas continua a mietere preoccupazioni ai leader dei Paesi europei. Questa volta, però, la principale problematica non è la Russia di Vladimir Putin, ma il Regno Unito di Boris Johnson. Il governo conservatore, infatti, sarebbe pronto a sospendere le proprie forniture al, nel caso si ravvisasse una necessità interna. Lo scoop del Financial Times La notizia è stata lanciata dal Financial Times: è plausibile che a Downing Street si stia valutando una diminuzione dei due interconnettori sottomarini, che collegano la Gran Bretagna al Belgio e ai Paesi Bassi, e che stanno funzionando a capacità massima dallo scoppio della guerra in Ucraina. Attraverso queste forniture, il Regno Unito è capace di garantire l’esportazione di ben 75 miliardi di metri cubi di gas al giorno verso il nostro continente – più o meno la cifra di consumo annuale dell’Italia ...

