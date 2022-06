(Di giovedì 30 giugno 2022) Si chiama Emile inè uno dei calciatori più in vistaNazionale under 21. Da ieri è arrivato in Italia per giocarsi le sue chance di diventare un calciatore importante in serie A. ...

Pubblicità

glooit : Lo Spezia accoglie Holm, stellina U21 della Svezia leggi su Gloo - serieAnews_com : ??? La Corte d'Appello accoglie il reclamo del #Napoli sulla chiusura della #CurvaA dopo gli scontri di… -

Agenzia ANSA

Lolo ha blindato con un contratto fino al 2025. . 30 giugno 2022Il settore era stato chiuso per una giornata dopo gli incidenti di La. Al club solo una multa di 50 mila ... Lo Spezia accoglie Holm, stellina U21 della Svezia - Calcio Si chiama Emil Holm e in Svezia è uno dei calciatori più in vista della Nazionale under 21. Da ieri è arrivato in Italia per giocarsi le sue chance di diventare un calciatore importante in serie A. (A ...Ritona “Pitei’ noir“, la rassegna letteraria curata dalla ProLoco di Pitelli, in via Bruno Buozzi nella piazzetta della Chiesa del borgo autentico del comune della Spezia. La ProLoco crede che la cult ...