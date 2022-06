Lo scopo dell’alimentazione monoproteica per i nostri amici a quattro zampe

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 30 giugno 2022) Avere un cane presuppone un forte senso di felicità, in quanto a tutti gli effetti il proprio amico asarà parte integrante della propria famiglia. Condivide con essa la dolcezza, i momenti di convivialità, il gioco, tante emozioni che un cane riesce a donare. Però un cane implica delle forti responsabilità ed un grande impegno quotidiano e costante. Tra le prime cose di cui un padrone si deve occupare, è sicuramente il regime alimentare da fornirgli, in quanto è da essa che si gettano le basi per una crescita sana che implica un benessere a 360 gradi. Un alimento monoproteico è prodotto che contiene appunto una sola fonte proteica. Se leggiamo sull’etichetta del prodotto “carne e derivati”, “proteine animali”, “pollo e agnello”, “pollo e maiale” o comunque qualsiasi indicazione che lascia dedurre l’utilizzo di due o più proteine, ci ...