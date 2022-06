Lo scontrino della mensa del Senato e la tagliata da 3 euro non riguarda i senatori (Di giovedì 30 giugno 2022) Circola la foto di uno scontrino della mensa del Senato per dimostrare che i Senatori della Repubblica avrebbero prezzi privilegiati e super scontati. L’immagine, di fatto, diffonde l’idea di una classe politica che guadagna e paga poco, una narrazione che coinvolge molto le aree populiste. Di fatto, però, la vicenda dello scontrino è stata ampiamente decontestualizzata e quei prezzi non riguardano affatto i parlamentari. Per chi ha fretta La foto dello scontrino circola da anni e non è affatto odierna. La foto era stata condivisa per la prima volta nel 2011. La mensa non era quella dei Senatori, ma quella del personale. Analisi Ecco uno dei post del giugno 2022 dove viene condiviso lo ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 giugno 2022) Circola la foto di unodelper dimostrare che iriRepubblica avrebbero prezzi privilegiati e super scontati. L’immagine, di fatto, diffonde l’idea di una classe politica che guadagna e paga poco, una narrazione che coinvolge molto le aree populiste. Di fatto, però, la vicenda delloè stata ampiamente decontestualizzata e quei prezzi nonno affatto i parlamentari. Per chi ha fretta La foto dellocircola da anni e non è affatto odierna. La foto era stata condivisa per la prima volta nel 2011. Lanon era quella deiri, ma quella del personale. Analisi Ecco uno dei post del giugno 2022 dove viene condiviso lo ...

Pubblicità

mikrousmagous : @markorusso69 Utilizzano i soldi della droga per finanziare i golpe. E noi qui a farci la guerra per lo scontrino e la fattura elettronica. - Etregue : @Robydaen ...poi sarei curioso della causale, tipo 'Restituzione quota cena, scontrino fiscale numero:13737373u'...diocesarvi - Turambarhorse : @piuttostomale ma è bellissima questa cosa della playlist scontrino, come si fa ? - germanobrixia : @GiacomoConsalez Ho la delega di mia moglie sullo stesso scontrino della mia con firma e numero del documento...e m… - LaSignoraLupo : Ogni volta che guardo lo scontrino della spesa, io penso a @Mary_mbarza e lo guardo spesso, perché il totale mi sem… -