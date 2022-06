LIVE Nuoto di fondo, 25 km Mondiali 2022 in DIRETTA: DARIO VERANI, ORO DA LEGGENDA! Pozzobon si gioca il podio (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) 12.14: Attenzione che Pozzobon cambia traiettoria e accelera 12.13: Aumenta il ritmo Van Rouwendaal in testa, Cunha cerca di tenere il ritmo dell’olandese, alle spalle delle due di testa ci sono Pozzobon e Boy 12.11: Passiamo alla gara femminile. Sono in cinque davanti: Cunbha, Van Rouwendaal, Pozzoibon, Boy e Linka 12.10: E’ stata una rimonta meravigliosa quella di VERANI, che ha fatto valere le sue capacità di sprinter. Ha affiancato il francese con un cambio di passo incredibile all’ingresso dell’imbuto e poi ha piazzato la volata vincente 12.09: A completare la top ten quarto Schouten, poi Lee, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) 12.14: Attenzione checambia traiettoria e accelera 12.13: Aumenta il ritmo Van Rouwendaal in testa, Cunha cerca di tenere il ritmo dell’olandese, alle spalle delle due di testa ci sonoe Boy 12.11: Passiamo alla gara femminile. Sono in cinque davanti: Cunbha, Van Rouwendaal, Pozzoibon, Boy e Linka 12.10: E’ stata una rimonta meravigliosa quella di, che ha fatto valere le sue capacità di sprinter. Ha affiancato il francese con un cambio di passo incredibile all’ingresso dell’imbuto e poi ha piazzato la volata vincente 12.09: A completare la top ten quarto Schouten, poi Lee, ...

