LIVE Italia-USA pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Setterosa! Sfida alle maestre dalle 16.00 (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Italia-USA Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima semifinale dei Mondiali di pallanuoto femminile 2022 tra Italia ed USA. A Budapest, in Ungheria, oggi, giovedì 30 giugno, il Setterosa di Carlo Silipo alle ore 16.00 affronterà le fortissime statunitensi. L’Italia arriva al match odierno dopo il primo posto nel Girone A e la successiva vittoria sulla Francia ai quarti con il netto punteggio di 17-7, mentre gli USA, primi classificati nella prima fase nel Girone B, hanno poi superato ai quarti la Spagna con lo score di 13-8. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di-USA Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale della prima semifinale deiditraed USA. A Budapest, in Ungheria, oggi, giovedì 30 giugno, il Setterosa di Carlo Silipoore 16.00 affronterà le fortissime statunitensi. L’arriva al match odierno dopo il primo posto nel Girone A e la successiva vittoria sulla Francia ai quarti con il netto punteggio di 17-7, mentre gli USA, primi classificati nella prima fase nel Girone B, hanno poi superato ai quarti la Spagna con lo score di 13-8. OA Sport vi propone latestuale ...

