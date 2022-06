LIVE Italia-USA 6-14 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: il Setterosa si giocherà il bronzo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.07 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 16.00 per la semifinale del Settebello contro la Grecia. E lì speriamo che sia un’altra storia…Un saluto sportivo. 17.06 7/10 in superiorità numerica + 2 rigori per gli Usa, 3/9 + 1 rigore per l’Italia. Il portiere Longan MVP della partita. 17.03 Il Setterosa tornerà in acqua sabato 2 luglio alle 14.30 nella finale 3°-4° posto contro la perdente tra Ungheria ed Olanda. Tornare sul podio dopo 7 anni sarebbe importantissimo. Ricordiamo che questa squadra non si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, il nuovo ct Carlo Silipo ha convocato qualche volto nuovo, ma non apportato rivoluzioni. Tutto ciò per dire che i miracoli non esistono, già la semifinale raggiunta è un risultato di alto rango, inaspettato alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.07 Grazie per averci seguito, appuntamento a domani alle 16.00 per la semifinale del Settebello contro la Grecia. E lì speriamo che sia un’altra storia…Un saluto sportivo. 17.06 7/10 in superiorità numerica + 2 rigori per gli Usa, 3/9 + 1 rigore per l’. Il portiere Longan MVP della partita. 17.03 Iltornerà in acqua sabato 2 luglio alle 14.30 nella finale 3°-4° posto contro la perdente tra Ungheria ed Olanda. Tornare sul podio dopo 7 anni sarebbe importantissimo. Ricordiamo che questa squadra non si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, il nuovo ct Carlo Silipo ha convocato qualche volto nuovo, ma non apportato rivoluzioni. Tutto ciò per dire che i miracoli non esistono, già la semifinale raggiunta è un risultato di alto rango, inaspettato alla ...

