LIVE Italia-USA 2-9 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: dura punizione per il Setterosa (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1'48" Controfuga e gol di Steffens. 2-9. 2'01" Altra brutta gestione della superiorità per le azzurre. Lo ripetiamo: hanno smesso di giocare di squadra. 2'37" L'Italia recupera il possesso. 3'00" Neushul riceve al centro e spara alto, poi c'è un contro fallo dell'Italia. Usa ancora in attacco. 3'26" Pallonetto da lontanissimo per Tabani: traversa alta. 3'55" Buona difesa ora delle azzurre. 4'20" Longan blocca il tiro di Queirolo. Troppe iniziative individuali per il Setterosa e poco gioco di squadra. 4'44" Fattal va a segno, il pallone di un soffio. E' una dura punizione per il Setterosa: Italia-USA 2-8. 5'00" Uomo in più per gli Usa, time-out. 5'23" L'Italia spreca un'altra ...

