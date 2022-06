LIVE Italia-USA 1-5 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: si sblocca il Setterosa (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2’10” Troppe finte concesse a Gilchrist, poi pallonetto che beffa Banchelli. Usa spietati con l’uomo in più. 2’19” Banchelli mette in angolo sul tiro di Raney. 2’49” Finalmente il Setterosa! Avegno si smarca davanti a Longan e questa volta va a segno! 1-5. 3’24” Palmieri riceve al centro, ma non riesce a tirare. 3’43” Usa implacabili in superiorità, Neushul riceve al centro e trafigge Banchelli. 0-5, purtroppo è una semifinale a senso unico. 4’10” Pallonetto di Giustini, ma Longan ovviamente ci arriva. 4’27” Longan sta diventando un incubo: devia in angolo il tiro di Picozzi. 5’17” Picozzi sbaglia il rigore, traversa. 5’19” Palmieri si procura un rigore. 5’46” Longan è un muro, respinge per due volte il tiro di Avegno con l’uomo in più. Non sbaglia dai 5 metri Musselman, ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2’10” Troppe finte concesse a Gilchrist, poi pallonetto che beffa Banchelli. Usa spietati con l’uomo in più. 2’19” Banchelli mette in angolo sul tiro di Raney. 2’49” Finalmente il! Avegno si smarca davanti a Longan e questa volta va a segno! 1-5. 3’24” Palmieri riceve al centro, ma non riesce a tirare. 3’43” Usa implacabili in superiorità, Neushul riceve al centro e trafigge Banchelli. 0-5, purtroppo è una semifinale a senso unico. 4’10” Pallonetto di Giustini, ma Longan ovviamente ci arriva. 4’27” Longan sta diventando un incubo: devia in angolo il tiro di Picozzi. 5’17” Picozzi sbaglia il rigore, traversa. 5’19” Palmieri si procura un rigore. 5’46” Longan è un muro, respinge per due volte il tiro di Avegno con l’uomo in più. Non sbaglia dai 5 metri Musselman, ...

