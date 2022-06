LIVE Italia-Francia U19 calcio femminile, Europei 2022 in DIRETTA: azzurrine obbligate a vincere (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia U19 femminile, Europei 2022, serve la vittoria dopo la sconfitta al debutto. Le azzurrine allenate da Sbardella, nella prima partita hanno perso 3-1 contro la Spagna. Dopo la sfida fondamentale contro la Francia la nazionale, poi, scenderà in campo il 3 luglio, alle ore 17,30, allo Stovky Stadium di Frydek-Mistek contro la nazionale della Repubblica Ceca. Convocati Italia U19 femminile: Portieri: Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale diU19, serve la vittoria dopo la sconfitta al debutto. Leallenate da Sbardella, nella prima partita hanno perso 3-1 contro la Spagna. Dopo la sfida fondamentale contro lala nazionale, poi, scenderà in campo il 3 luglio, alle ore 17,30, allo Stovky Stadium di Frydek-Mistek contro la nazionale della Repubblica Ceca. ConvocatiU19: Portieri: Beatrice Beretta (Tavagnacco), Astrid Gilardi (Inter);Difensori: Elena Battistini (Roma), Sofia Bertucci (Juventus), Marika Massimino (Roma), Angela Passeri ...

