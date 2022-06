LIVE Italia-Francia U19 2-2 calcio femminile, Europei 2022 in DIRETTA: finisce in pareggio, si complica la qualificazione delle azzurrine (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 Italia quasi fuori dalla competizione, potrebbe non bastare la vittoria contro la Repubblica Ceca, servirà guardare il risultato di Spagna e Francia. 96? finisce la partita, Italia-Francia U19 2-2. 94? Notel dentro, fuori Yetna nella Francia. 92? Ci saranno sette minuti di recupero. 90? Gooooooooooooool, Arcangeliiiiiiiiiiiiiiii, pareggio raggiunto, Italia-Francia U19 2-2. 88? calcio DI RIGORE PER L’Italia. 86? Traversa di Ferrari dalla distanza. 84? Italia che prova con il cuore ad arrivare almeno al pareggio. 82? Pallonetto di Coquet che finisc di poco alto. 80? Errore difensivo ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00quasi fuori dalla competizione, potrebbe non bastare la vittoria contro la Repubblica Ceca, servirà guardare il risultato di Spagna e. 96?la partita,U19 2-2. 94? Notel dentro, fuori Yetna nella. 92? Ci saranno sette minuti di recupero. 90? Gooooooooooooool, Arcangeliiiiiiiiiiiiiiii,raggiunto,U19 2-2. 88?DI RIGORE PER L’. 86? Traversa di Ferrari dalla distanza. 84?che prova con il cuore ad arrivare almeno al. 82? Pallonetto di Coquet che finisc di poco alto. 80? Errore difensivo ...

