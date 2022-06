LIVE Italia-Francia U19 1-2 calcio femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Ribadeira ribalta la partita (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74? Serve una rimonta miracolosa per sperare nella qualificazione. 72? Bertucci in totale difficoltà, la Francia sugli esterni è imprendibile. 70? Gol della Francia, Ribadeira, transalpine che ribaltano la situazione con lo stesso schema, Italia-Francia U19 1-2. 68? Gol della Francia, Coquet, rete che era nell’area per via della mole di gioco prodotta in questi minuti, Italia-Francia U19 1-1. 66? Le azzurre provano a rallentare il ritmo di gioco imposto dalle transalpine. 64? La Francia avanza, difficoltà per le Italiane. 62? Giallo per Neller, brutto fallo a centrocampo. 60? Drinks Break. 58? Beretta ferma una conclusione ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74? Serve una rimonta miracolosa per sperare nella qualificazione. 72? Bertucci in totale difficoltà, lasugli esterni è imprendibile. 70? Gol della, transalpine cheno la situazione con lo stesso schema,U19 1-2. 68? Gol della, Coquet, rete che era nell’area per via della mole di gioco prodotta in questi minuti,U19 1-1. 66? Le azzurre provano a rallentare il ritmo di gioco imposto dalle transalpine. 64? Laavanza, difficoltà per lene. 62? Giallo per Neller, brutto fallo a centrocampo. 60? Drinks Break. 58? Beretta ferma una conclusione ...

