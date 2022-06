LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Vittoria Guazzini domina la cronometro ed è oro! Boari e Musolesi in finale nel tiro con l’arco! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.14 tiro CON L’ARCO – Quel che è certo è che sia nel maschile che nel femminile avremo un azzurro in lotta per la medaglia d’oro. 12.12 tiro CON L’ARCO – Musolesi è in vantaggio 5-1 ai danni di Nespoli. 12.11 PALLAVOLO – L’ITALIA SUPERA 3-0 LA TURCHIA E ACCEDE IN SEMIfinale! Match senza storia: 25-15. 25-16, 25-15. 12.10 tiro CON L’ARCO – LUCILLA Boari VA IN finale! SECCO 6-0 RIFILATO ALLA FRANCESE FLORENT! 12.07 tiro CON L’ARCO – Iniziate le semifinali con un derby azzurro nel maschile tra Federico Musolesi e Mauro Nespoli; Lucilla Boari affronta Anaelle Florent. 12.07 PALLANUOTO – Si conclude qui il match tra Spagna e Italia, valevole per ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.14CON L’ARCO – Quel che è certo è che sia nel maschile che nel femminile avremo un azzurro in lotta per la medaglia d’oro. 12.12CON L’ARCO –è in vantaggio 5-1 ai danni di Nespoli. 12.11 PALLAVOLO – L’ITALIA SUPERA 3-0 LA TURCHIA E ACCEDE IN SEMI! Match senza storia: 25-15. 25-16, 25-15. 12.10CON L’ARCO – LUCILLAVA IN! SECCO 6-0 RIFILATO ALLA FRANCESE FLORENT! 12.07CON L’ARCO – Iniziate le semifinali con un derby azzurro nel maschile tra Federicoe Mauro Nespoli; Lucillaaffronta Anaelle Florent. 12.07 PALLANUOTO – Si conclude qui il match tra Spagna e Italia, valevole per ...

